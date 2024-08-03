Детонація на аеродромі "Морозовськ" була дуже потужна.

Безпілотники Служби безпеки України на відмінно зачистили аеродром від засобів протиповітряної оборони, авіації та керованих авіаційних бомб в Ростовській області Російської Федерації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили поінформовані джерела. Зокрема, сьогодні вночі безпілотники СБУ завітали на аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ.

Джерела відзначають, що там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з керованими авіаційними бомбами, якими росіяни рівняють із землею українські міста. Крім того, спецоперація проводилася спільно із ГУР та Силами оборони.

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"Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої "бавовни". Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення", - наголосили джерела.

Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

Удар по російському аеродрому

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Інформація про ураження ППО та авіаційної техніки уточнювалася.

Нещодавно стало відомо, що Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. У липні Росія запустила по Україні 426 безпілотників типу "Шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками.

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