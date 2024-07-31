Очевидно, що в результаті ударів дронів уражено працюючі борти, з яких безпосередньо росіяни атакували Україну.

Удари по аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ, де базувались бомбардувальники ворога, були дуже чутливі для росіян. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, "вий на болотах стояв знатний", і це можна промоніторити у відкритих джерелах.

"Справді, для ворога це дуже чутливі удари. І враховуючи, що так швидко борти були забрані на ремонтні роботи, – це власне були працюючі борти, які безпосередньо були задіяні в нанесенні ударів по Україні. Це добрі новини для нашої країни", - сказав Юсов. Відео дня

За його словами, росіяни відреагували на атаку тим, що намагаються вжити додаткові заходи захисту бортів на аеродромі навіть з підручних засобів - як, наприклад, покришки.

"Є інформація про запит на посилення ППО, зокрема мова йде про "Панцир", якщо ми говоримо про "Оленью". Активно використовуються й інші засоби - зокрема, гумові пристрої для захисту винищувачів і стратегічної авіації. Зокрема мова йде про покришки. Ось так вони захищають. І в принципі, збираються нарощувати ці підручні засоби, бо це те, що можна робити без якихось високих сучасних технологій", - розповів представник української розвідки.

Удар по аеродрому "Оленья" в РФ

Як повідомляв УНІАН, удар по "Оленьї" стався в ніч на 27 липня. Цей російський військовий аеродром розташований на відстані 1800 км від України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував інформацію, що з’явилась в ЗМІ про ураження на аеродромі в РФ військових літаків. За його словами, під час вибуху було пошкоджено одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3. Відновлення уражених літаків може зайняти у РФ декілька місяців.

Юсов зазначив, що під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.

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