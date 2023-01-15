Пошукова операція на місці удару триває.

На місці ракетного удару Росії по житловому будинку в Дніпрі продовжують розбирати завали. На даний момент відомо про 14 загиблих.

"Дніпропетровщина. 15 Січня, 02.50. 14 загиблих ... 38 людей рятувальники витягли з-під завалів", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Рятувальники продовжують пошукову операцію.

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Раніше повідомлялося, що в результаті російського ракетного удару постраждали 73 людини. Серед них – 14 дітей. Майже всі постраждалі перебувають у лікарнях.

Удар по Дніпру 14 Січня

У суботу, 14 січня 2023 року, російські терористи обстріляли Дніпро. Ракета потрапила в житловий багатоповерховий будинок, в результаті чого один з під'їздів будинку було повністю зруйновано.

Удар по будинку було завдано російській ракетою Х-22. Вона відома як "вбивця авіаносців".

У мережі почали поширювати чутки про те, що ракета нібито була збита українською ППО. Однак у Повітряних силах заявили, що у Збройних сил України немає засобів, здатних збивати такі ракети. З початку військової агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна не була збита засобами протиповітряної оборони.

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