У Збройних силах України немає засобів, здатних збивати такі ракети.

В Повітряних силах відреагували на чутки про те, що ракета, яка поцілила в будинок у Дніпрі, нібито була збита українською ППО. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що Росія вдарила по житловому багатоповерховому будинку ракетою Х-22. Він наголосив, що у Збройних сил України немає засобів, здатних збивати такі ракети.

"14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги). Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Олещук додав, що в Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.

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"З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони. Маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від ціль може становити сотні метрів. Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі", – зазначив він.

В Повітряних силах закликали людей звертати увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і "перевіряти будь-які "гучні" повідомлення, які тиражуються з інших джерел".

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі

14 січня 2023 року російські терористи вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі. Внаслідок атаки один з підʼїздів будинку склався.

В результаті удару загинуло щонайменше 12 осіб. Серед них – 15-річна дівчина.

Ще 73 людини, серед яких 14 дітей, були травмовані. Майже всі постраждалі перебувають в лікарнях. У Дніпрі оголосили триденну жалобу. Доля ще 26 осіб невідома.

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