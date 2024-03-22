За словами міського голови, внаслідок удару, в Харкові не працюють екстрені служби виклику.

Російські війска завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, повідомив в ефірі телемарафону міський голова Ігор Терехов.

"Зараз у Харкові немає електропостання, все знеструмлено. Ми починаємо подавати воду, у нас є така можливість. Перейшли на генератори, запускаємо теплові мережі. 40 тисяч абонентів будуть підключені до теплопостачання", – сказав Терехов.

Мер Харкова також зазначив, що зараз у місті запустили додаткові автобуси, щоб уникнути транспортного колапсу.

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"Це метрополітен, тролейбуси, трамваї. Але ми заміняємо це автобусними маршрутами. Крім того, зараз не працюють лінії 101 та 112, замість них працює міська лінія 1652. Люди можуть звертатися туди й ми будемо передавати всі екстрені виклики на відповідні служби", – розповів Терехов.

На запитання, чи відомо про постраждалих внаслідок атаки, мер Харкова відповів: "Поки що в нас немає такої інформації, тому що працюють працівники ДСНС на цих підстанціях. Коли пожежі будуть ліквідовані – ми будемо розбиратися щодо цього".

Інші наслідки російського удару по Україні

Російські окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по енергетичній системі України. Влучання є у Кривому Розі, Харкові, Запоріжжі, Кропивницькому та Хмельницькому.

Однією з цілей російських атак стала Дніпровська ГЕС. В Укренерго підтвердили удар по гідроелектростанції, заявивши, що РФ намагалася повністю вивести з ладу цей об'єкт.

Через цей удар, під загрозу потрапила Запорізька АЕС. Там відключилася зовнішня повітряна лінія, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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