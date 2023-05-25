Павло Кириленко запевнив, що всі спецслужби працюють.

Російські окупанти зруйнували дамбу Карлівського водосховища в Донецької області під час вечірньої атаки 25 травня. Під загрозою підтоплення знаходяться три населених пункти.

"Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають насамперед цивільні", - йдеться у повідомленні глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

При цьому він вказав, що в результаті російської атаки затоплення загрожує селищам Галицинівка, Желанне-1 і Желанне-2. За його словами, всі необхідні служби вже приступили до роботи.

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"Громади, які знаходяться в зоні ймовірного підтоплення, попереджені. При необхідності буде розпочато евакуацію цивільного населення", - підсумував очільник області.

Довідка УНІАН. Карлівське водосховище розташоване на річці Вовча в Покровському районі Донецької області. Його створили в 1933 році як складова системи "Канал Дніпро - Донбас" для постачання питної та технічної води з Дніпра. Будівництво каналу законсервували в 1996 році.

Удар по дамбі в Донецькій області 25 травня - що відомо

Начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що російські окупанти ввечері потрапили в дамбу водосховища у Донецькій області. В результаті атаки виникла велика загроза підтоплення найближчих населених пунктів.

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