В університеті Шевченка поділилися подробицями про загиблих брата і сестру в Києві.

Загиблими внаслідок російського удару по Києву 24 квітня братом і сестрою виявилися діти невропатолога Університетської клініки КНУ імені Ярослава Козлова. Про це повідомили в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у Facebook.

Зокрема, загинули 21-річний Микита та 19-річна Софія.

"Сьогодні вночі під час комбінованого масованого обстрілу Києва та інших міст України Росія вбила двох дітей нашого колеги, лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ ім. Т. Шевченка Ярослава Козлова", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що Микита 2003 року народження був студентом Національного транспортного університету України. Софія 2005 року народження була випускницею професійного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну - КНУТД.

"Родина університету Шевченка висловлює найщиріші співчуття Ярославу Володимировичу", - підсумували в університеті.

Комбінована атака на Київ 24 квітня

Як писав УНІАН, у ніч на 24 квітня Україна опинилася під масованим ударом РФ. Окупанти спрямували ракети і дрони на кілька міст, зокрема, на Київ і Харків.

У Святошинському районі української столиці загорівся і частково зруйновано житловий будинок.

Станом на 17:40, у ДСНС повідомили, що кількість загиблих у Києві зросла до 12 осіб. На місці продовжують працювати рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС.

За словами мера Києва Віталія Кличка, 25 квітня у столиці оголошено День жалоби в пам'ять про жертв нічної атаки.

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