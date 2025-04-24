Загиблій дівчині було 27 років.

Кількість жертв удару російських окупантів по Києву зросла до 9 осіб. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 16:20 внаслідок російського ракетного удару кількість загиблих зросла до 9 осіб. Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років", - зазначили в ДСНС.

У Службі додали, що пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають.

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Згодом у ДСНС повідомили, що рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.

Так, станом на 16:45 кількість загиблих зросла вже до 10 осіб. У Службі уточнили, що йдеться також про 90 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нічна атака РФ 24 квітня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, Росія вдарила ракетами та дронами по Україні, зокрема по Києву. У Святошинському районі столиці сталося загорання та часткове руйнування житлового будинку.

Міністерство внутрішніх справ України повідомляло, що унаслідок обстрілу в Києві загинули щонайменше вісім осіб, серед яких - брат і сестра 2003 і 2005 року народження. Ще 90 осіб отримали поранення, 44 з них перебувають у лікарнях.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну, зазначивши, що такий обстріл не був необхідним, а також закликав "Володимира" зупинитися та укласти угоду про завершення війни.

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