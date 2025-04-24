Хлопцеві був 21 рік, а його сестрі – 19 років.

Під час сьогоднішньої атаки по Києву вже відомо про 8 загиблих, серед яких брат і сестра.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Зеленський зазначив, що у Києві загинули рідні брат із сестрою: хлопцю був 21 рік, дівчині - 19 років.

"Сьогоднішня атака одна з найскладніших і найнахабніших з боку Росії", - наголосив він.

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За його словами, це була атака по житлових будинках, цивільній інфраструктурі.

Він наголосив, що зараз продовжуються рятувальні роботи.

Нічний удар по Києву

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що наразі відомо про вісім загиблих у Києві внаслідок атаки російських окупантів. За словами Клименка, попередньо відомо, що унаслідок атаки загинуло двоє дітей з однієї родини.

Візит Зеленського у ПАР

23 квітня президент Володимир Зеленський вирушив до ПАР з метою проведення важливих зустрічей із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

Сьогодні, 24 квітня, Зеленський повідомив, що скасовує частину програми візиту до ПАР через нічний обстріл РФ.

Як підкреслив президент, дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що в Україні відбувається насправді.

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