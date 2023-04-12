При цьому в документі нема оцінки щодо того, наскільки ймовірним є кожен зі сценаріїв.

Розвідка США розглядала кілька сценаріїв розвитку війни в Україні у випадку малоймовірних подій.

Як повідомляє The New York Times, про це стало відомо із секретних документів Пентагону від 24 лютого 2023 року, які "злили" у мережу.

Зокрема, у відкритий доступ потрапив аналіз, проведений Розвідувальним управлінням Пентагону через рік війни. У документі окреслюється чотири сценарії "диких карт" і те, як вони можуть вплинути на перебіг конфлікту в Україні.

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Як зазначає видання, сценарний документ досить типовий для американської розвідки і покликаний допомогти військовим офіцерам, політикам або законодавцям обміркувати можливі наслідки великих подій, оцінюючи свої варіанти дій.

Серед гіпотетичних сценаріїв: смерть президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського, зміна керівництва в Збройних силах Росії та удар України по Кремлю.

У "злитому" документ описується, як кожен зі сценаріїв може спровокувати ескалацію в Україні, призвести до завершення війни шляхом переговорів або ж не матиме значного впливу. При цьому в аналізі не уточнюється, наскільки вірогідними є кожен зі сценаріїв.

"Один з чотирьох гіпотетичних сценаріїв показує, що може статися, якщо Україна завдасть удару по Кремлю. Визначено широкий спектр потенційних наслідків. Ця подія може призвести до ескалації, коли Путін у відповідь на суспільний резонанс розпочне повномасштабну військову мобілізацію і розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Або ж побоювання громадськості можуть змусити його піти на переговори щодо врегулювання війни", - йдеться у повідомленні.

Видання також зауважує, що адміністрація Байдена особливо занепокоєна можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це може спричинити різку ескалацію з боку Росії. Саме через ці занепокоєння США неохоче надають Києву ракети більшої дальності.

"Злив" документів Пентагону

У соцмережах поширили засекречені документи. Вони містять деталі плану США та Північноатлантичного Альянсу щодо оснащення ЗСУ перед контрнаступом, а також іншу важливу інформацію щодо російського вторгненняи в Україну.

Американські ЗМІ повідомили, що витік даних значно вплинув на військові плани ЗСУ. Повідомлялося, що Україна вже змінила свої військові плани через публікацію цих документів.

Пентагон вже шукає "крота", але на розслідування витоку можуть піти місяці.

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