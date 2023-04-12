Крім того, на території України діють сили спецпризначення низки інших країн.

У лютому-березні цього року в Україні перебували 50 бійців сил спеціального призначення Великої Британії.

Як повідомляє британська The Guardian, про це свідчить один зі "злитих" у мережу секретних документів Пентагону з грифом "цілком таємно". У документі згадується, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн, які формально не беруть участі у війні.

"Злитий" документ датований 23 березня. У ньому йдеться про те, що найбільший контингент спецпризначенців в Україні має Велика Британія (50 осіб), за нею йдуть Латвія (17), Франція (15), США (14) і Нідерланди (1). Впродовж лютого і березня на території Україні могли перебувати до 50 британський спецпризначенців.

Відео дня

При цьому даних про те, де саме перебували британські спецпризначенці та які завдання виконували, немає. Міноборони країни від коментарів відмовляється.

Як зазначає газета, сили спецпризначення – найсекретніша організація збройних сил Великої Британії. Бійці беруть участь в операціях під прикриттям, а їхню діяльність не контролює парламент.

Витік секретних документів Пентагону

Кілька днів тому у соцмережах поширили засекречені документи, які містять деталі плану США та Північноатлантичного Альянсу щодо оснащення ЗСУ перед контрнаступом.

Як пише CNN, Україна вже змінила свої військові плани через публікацію цих документів. В Офісі президента України назвали їх "фотошопом" і російською ІПСО перед великим контрнаступом.

На розслідування витоку можуть піти місяці. Водночас у Великій Британії заявили, що широко висвітлюваний витік "можливої секретної інформації" Сполучених Штатів продемонстрував серйозний рівень неточності.

Вас також можуть зацікавити новини: