Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що наша країна не причетна до атаки по московському Кремлю на початку місяця. Під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ він заявив, що якби Україна атакувала Кремль дронами, то цього б не приховувала.
"Це точно не наш дрон. Йому (Путіну – УНІАН) хочеться це показати. … Мотиваційних кроків для радикальної частини свого суспільства у нього все менше і менше. Йому потрібно було завдати удар по нам. І він завдав удар по нам. Він, його оточення, я не знаю хто запускав цей дрон. Але тим не менше, ми тут ні до чого. Я скажу вам відверто, якщо ми б до цього мали відношення, то ми б сказали – чого нам боятися. В чому тут жах для нас? Він щоденно нас бомбить", – додав Зеленський.
Зеленський наголосив, що Україна має чітку позицію щодо неприпустимості ударів по мирному населенню в РФ. До того ж, в цьому питанні є і домовленості з партнерами.
"В нас чесно кажучи, є деякі вимоги від наших партнерів, які давали зброю", - сказав він і уточнив, що надана зброя може використовуватися по російських окупантах на українській території.
Атака дронами на Кремль - реакція України
В ніч на 3 травня стало відомо, що нібито було завдано удару по Кремлю. В мережі з’являлися відео передбачуваної атаки, на яких можна було побачити вибух над куполом Сенатського палацу у Кремлі.
Російська сторона звинуватила Україну у спробі вбити російського диктатора Володимира Путіна, хоча йому не було завдавно шкоди – в момент вибуху його не було в Кремлі.
В Україні причетність до цих ударів заперечили. Зокрема, президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей удар міг бути російською операцією, яку здійснили для виправдання ударів по українським територіям.