Така операція коштувала б Україні дорого при сумнівному ефекті.

Атака безпілотників на Кремль 3 травня, ймовірно, є проявом внутрішньоросійської боротьби між ворогуючими владними угрупованнями. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він нагадав, що позиція Києва полягає в запереченні будь-якої причетності до атак російської території. До того ж подібні акції потребували б від України Використання серйозних ресурсів, які потрібні для визволення своєї території, а ефект від атаки був би виключно інформаційний.

"Що це було? Це могли бути різні сценарії – від активності місцевих сил опору до розборок між "вежами" Кремля", – вважає Юсов.

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Він зазначив, що атака на Кремль в будь-якому випадку працює на "делегітимізацію режиму Путіна" і показує, що диктатор не контролює ситуацію в країні.

Атака безпілотників на Кремль

У ніч на 3 травня два безпілотники атакували комплекс будівель Кремля. Вони з невеликим інтервалом вибухнули на даху Сенатського палацу, спровокувавши там невелику пожежу, але не заподіявши значної шкоди.

Російська влада звинуватила в тому, що трапилося Україну, хоча ніяких прямих доказів цього не представила. У свою чергу Україна спростувала причетність до атаки. Президент Зеленський підкреслив, що Україна займається звільненням власної території, і місто Москва українців не цікавить.

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