На думку президента, цей обман не спрацював ні для російського суспільства, ні для ворожих пропагандистів.

Атака безпілотників на російський Кремль, яка відбулася у ніч на 3 травня, ймовірно, була російською операцією для виправдання чергових атак на Україну.

Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив в інтерв’ю ВВС, заявивши про непричетність України до атаки та відкинувши звинувачення Росії у цьому.

За словами президента, цей удар міг бути російською операцією, яку здійснили для виправдання ударів по українським територіям.

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"Вони постійно шукають щось як виправдання для себе. Говорять: "Ви нам робите таке, то ми вам - таке"... Але це не спрацювало", - сказав він.

На думку Зеленського, цей обман не спрацював ні для російського суспільства, ні для ворожих пропагандистів.

"Вони не повірили у це. Тому що це виглядало дуже штучно", - наголосив глава держави.

Атака безпілотника на Кремль - що відомо

Уночі 3 травня російські пропагандисти почали повідомляти про "хлопки" та "дим" над Кремлем. Згодом у соцмережах опублікували й відео самого удару, на якому було видно вибух безпілотника над куполом Сенатського палацу у Кремлі.

Наступного дня російська влада звинуватили в атаці Україну та повідомила, що президент РФ Володимир Путін від вибуху не постраждав, адже його не було у Кремлі у той момент.

Згодом у Москві запровадили заборону на запуск безпілотників.

В Україні причетність до ударів по Кремлю заперечили. На думку українських посадовців, таким чином Росія намагається створити видимість нібито ескалації війни з боку України.

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