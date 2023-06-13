Окупанти влучили у цивільну інфраструктуру.

Російські окупанти випустили у ніч на 13 червня шість крилатих ракет по Кривому Рогу, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Усього вночі було шість ракет, п'ять місць уражень. Жодного немає відношення до військових (об'єктів). Один багатоквартирний будинок, склад, на якому "Кока-Кола", "Фанта"... інші продукти, і більше нічого немає. Маємо трьох загиблих, 25 поранених, з них 10 важких і троє - край важких. Сім, імовірно, перебувають під завалами", - розповів Вілкул.

Триває ліквідація пожежі та розбір завалів. Багато людей втратили свої квартири, міська влада займається розселенням постраждалих.

Атака РФ на Україну 13 червня - удар по Кривому Рогу

У ніч на вівторок, 13 червня, у низці областей України під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи. Попередньо, росіяни випустили 14 крилатих ракет типу Х-101/555, з яких 10 було перехоплено, і чотири "Шахеди".

Наразі встановлено знищення усіх ворожих цілей у небі над столицею та уражені об'єкти у Харкові.

Окремо зауважується, що російські ракети прорвали протиповітряну оборону Кривого Рогу і влучили у місцеву п'ятиповерхівку.

Унаслідок рашистського удару, станом на ранок 13 червня, відомо вже про трьох загиблих і 25 поранених.

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