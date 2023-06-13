Три крилаті ракети вдалося знищити силами ППО, однак деякі все ж прорвали оборону і влучили у цивільні об'єкти.

Унаслідок російського удару по Кривому Рогу загинуло троє людей, 25 отримали поранення (з них 19 перебуває у лікарні), повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, три крилаті ракети вдалося знищити силами ППО, однак деякі все ж прорвали оборону і влучили у цивільні об'єкти.

Під удар потрапила п'ятиповерхівка. За попередньою інформацією, загинуло троє її мешканців, ще 25 поранені. Під завалами є люди. ОНОВЛЕНО 8:06. Як уточнює міський голова Олександр Вілкул, імовірно, йдеться про щонайменше 7 мешканців.

Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів. Його приборкують рятувальники. "Троє постраждалих - на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Пошкоджено 6 легкових машин. Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили", - звітує Лисак.

Пошкоджень зазнало й автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда.

ОНОВЛЕНО 8:18. У місті розгорнуто мобільний пункт прийому заяв від постраждалих. Поліція документує наслідки ракетного удару.

Також пошкодження є у рятувальному підрозділі. Усюди працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Ворог не полишає у спокої і Нікопольщину. Вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.

Атака РФ по Україні 13 червня - головне

У ніч на вівторок, 13 червня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Тоді ж у багатьох регіонах прогриміли вибухи. Наразі встановлено знищення усіх ворожих цілей у небі над столицею і удар по житлових об'єктах Кривого Рогу.

Водночас росіяни атакували Харків дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення в Салтівському.

Всього, під час нічної атаки по Україні ворог, попередньо, застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також противник завдав удару чотирма "Шахедами", один було знищено нашими захисниками.

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