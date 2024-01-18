Зазначається, що список знищених на А-50 окупантів є неповним.

Внаслідок збиття російського літака дального радіолокаційного виявлення А-50 14 січня 2024 року було ліквідовано кілька окупантів. Серед них, зокрема, полковник, підполковник та два майори.

Списки знищених загарбників опублікував російський телеграм-канал "Досье шпиона". При цьому наголошується, що перелік не є повним.

Так, "зниклими безвісти" внаслідок збиття А-50 вважаються:

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Левченко В.В., підполковник, командир корабля;

Квасов М.А., майор, штурман;

Шадров А.С., майор;

Кутузов Д.А., капітан;

Болясніков М.С., капітан;

Ізмайлов А.І., старший лейтенант.

Інформація щодо перебування на борту літака А-50 генерал-лейтенанта Пчели відсутня, наголошується в повідомленні.

Водночас на літаку Іл-22 було ліквідовано російського полковника Бурмістрова.

Примітно, що в Росії продовжує ширитися фейк про те, що літаки нібито уразила російська ППО. Там уже визначили "винного".

"Історія про "ураження власним ППО" продовжує активно поширюватися серед військовослужбовців. Більше того, вже визначили, хто саме візьме на себе відповідальність за знищений А-50 (обіцяв не уточнювати в/ч, можу сказати лише, що за легендою ДРЛО був збитий з території Краснодарського краю). Видано нові інструкції, згідно з якими підрозділи ППО в індивідуальному порядку інформуватимуться у разі "роботи" літаків ДРЛО в зоні їхньої відповідальності. Як ви розумієте, у випадковість і невдалий збіг обставин ніхто не повірив", – йдеться у повідомленні.

Ураження літаків А-50 та Іл-22: основне

Ввечері 14 січня в зоні акваторії Азовського моря українські військові збили російський літак А-50. Також було пошкоджено Іл-22. Очільник ГУР МО Кирило Буданов зауважив, що у Росії залишилося усього вісім літаків А-50 у хорошому стані.

За інформацією російських воєнкорів, в результаті втрати літака А-50 могли загинути близько 12 військових льотчиків РФ. Водночас секретар РНБО України Олексій Данілов повідомляв, що на борту одного зі знищених літаків, ймовірно, був генерал.

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