Стверджується, що літаки потрапили під вогонь російської ППО.

В результаті збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли загинути 11 або 12 військових льотчиків. Про це пише проросійський канал Fighterbomber.

Зокрема, канал підтверджує, що був збитий літак-локатор А-50 (вартістю до $500 млн) разом з 11 або 12 пілотами. При цьому воєнкор стверджує, що літаки потрапили під вогонь російської ППО.

"Найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ВКС стало наше ППО. Воно завжди б'є в спину. Від нього неможливо захиститися або якось його передбачити, або врахувати". - йдеться у повідомленні.

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Як пише Moscow Times, інформацію про втрату літака з екіпажем підтвердили також два інших Z-воєнкори.

Водночас Міноборони РФ досі не прокоментувало інцидент.

Збиття російського А-50

14 січня українські військові знищили російський літак А-50. Сталося це в зоні акваторії Азовського моря. Поразку борту підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, висловивши подяку Повітряним силам за відмінно сплановану операцію.

Водночас росіяни наполегливо стверджують, що літак був знищений дружнім вогнем російської протиповітряної оборони. На думку аналітиків ISW, це робиться для того, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні. Хоча навряд чи вони будуть відчувати себе комфортніше від такої некомпетентності власної ППО.

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