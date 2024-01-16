Секретар РНБО акцентував - поки це не точні дані.

Є попередні дані, що у знищених Україною цього тижня літаках РФ летів один з ворожих генералів. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов.

Чиновник акцентував, що відповідна інформація не на 100% достовірна. "Є попередня інформація, що на борту перебував один із генералів Російської Федерації, але вона потребує уточнення", - заявив він 24 Каналу.

Водночас Данілов повідомив, якщо ці дані підтвердяться, з них випливатиме:

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"Що вони (літаки - УНІАН) базувалися саме на тому аеродромі, з якого періодично вилітають ці бомбардувальники, які нищать наших дітей та інфраструктуру. Однак наголошу ще раз, що треба мати уточнення цієї інформації", - вказав держслужбовець.

Данілов відповів - чи причетні F-16 до атаки на літаки РФ

У згаданому інтерв'ю ЗМІ Данілов коментував ліквідацію ворожих літаків А-50 та борту Іл-22 в небі України. Чиновник заперечив чутки, які ширить Росія, нібито Україна має для подібних атак американські винищувачі F-16.

Секретар РНБО констатував, що зараз на територіях ворога виють через згадану поразку в небі. Данілов сказав, що на прибуття F-16 треба ще почекати. Однак, коли ЗСУ їх отримають, окупанти не знатимуть, куди дітися в України, пообіцяв він.

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