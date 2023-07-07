Блінкен наголосив, що прихильність Штатів до України непохитна.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прокоментував російський ракетний удар по Львову в ніч проти 6 липня 2023 року, жертвами якого стали семеро людей.

Як зауважив Блінкен у своєму дописі в Twitter, цей удар є ще одним прикладом жорстокості Кремля.

"Атака Росії на західноукраїнське місто Львів є ще одним прикладом жорстокості Кремля, і саме тому підтримка захисту України від агресії Кремля є життєво необхідною. Прихильність США до України непохитна", – заявив він.

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Удар по Львову 6 липня

Вночі 6 липня в Україні оголошували масштабну тривогу через пуски російськими окупантами ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Під час тривоги у Львові пролунали кілька гучних вибухів.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що спочатку "Калібри" летіли в напрямку Києва, але потім різко звернули на Львів. Вранці в Повітряних силах ЗСУ заявили, що вдалося знищити 7 з 10 ракет, що їх запустили росіяни.

У Львівській ОВА повідомили, що три ракети влучили по Львову. Було зруйновано одну з підстанцій та житловий будинок. Внаслідок атаки поранені десятки людей, є загиблі.

Станом на ніч 7 липня було відомо про сімох загиблих мешканців будинку, куди влучила ракета. Водночас влада наголошує, що під завалами все ще можуть перебувати люди.

Зазначається, що під час атаки деякі укриття у Львові були закритими. Мер міста Андрій Садовий наголосив, що в укритті поблизу місця удару знаходилося 5 людей. За його словами, з будинку, який був уражений ворожою ракетою, більшість мешканців до укриття не пішли.

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