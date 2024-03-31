Триває пошуково-рятувальна операція.

На місці російського ракетного удару по об'єкту в Львівській області знайшли тіло людини, кількість загиблих зросла до двох.

Про це ввечері повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі. Рятувально-пошукові роботи тривають.

"На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним", - написав очільник військової адміністрації.

Ракетний обстріл України 31 березня: що відомо

У ніч на неділю російські загарбники атакували країну 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555, 11 ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed", балістичною ракетою "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Українській протиповітряній обороні вдалося збити 9 російський ракет Х-101/Х-555 та 9 дронів "Shahed-136/131".

В пресцентрі Сил оборони півдня України розповіли, що під атакою опинилася енергетична інфраструктура Одеської області та агропромислові потужності Херсонської.

На Львівщині повідомили, що росіяни уразили об'єкт критичної інфраструктури, який вже зазнав атак 24 та 29 березня. Загинув чоловік.

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