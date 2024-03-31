Внаслідок атаки загинув один чоловік, рятувальники розбирають завали.

У Львівській області російські окупанти атакували крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури, що й 24 та 29 березня. Внаслідок атаки ворога є загиблий.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня", - повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами очільника ОВА, внаслідок атаки ворога зруйнована адмінбудівля, була пожежа, вогнеборці оперативно загасили її.

Відео дня

"Внаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди", - поінформував Козицький.

Удар РФ по енергетиці у Львівській області - головні новини

В ніч на 24 березня російські окупанти здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. Сили ППО збили 43 повітряні цілі.

Ворог атакував Україну 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс, РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ, мис Чауда, Крим).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В ніч на 29 березні російські окупаційні війська завдали масованої комбінованої атаки по енергетичній інфраструктурі України.

Тоді зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Загарбники били по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю цього разу стали об’єкти генерації електроенергії. Наразі енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Сьогодні під ранок російські окупаційні війська вдруге за тиждень завдали по Україні масованого ракетного удару. Ворог випустив ракети з літаків Ту-95МС.

Про пуски ракет окупантами в районі пускових рубежів у Саратовській області РФ. Через атаку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Вас також можуть зацікавити новини: