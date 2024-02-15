Джерела у спецслужбах повідомили УНІАН, що за атакою стоїть Україна.

За атакою на нафтобазу Росії у Курській області стоїть Головне управління розвідки України.

Про це джерела у спецслужбах повідомили українським ЗМІ. Йдеться про атаку на стратегічний об'єкт РФ в ніч на 15 лютого. Також факт причетності ГУР підтвердило власне джерело УНІАН.

"Атака на нафтобазу в Курській області була операцією Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цілі уражено", - сказав співрозмовник.

Вночі кадри "страшного" полум'я на нафтобазі "Польова" у Курській області облетіли усю мережу. Там внаслідок вибуху зайнялася потужна пожежа.

Що відомо про удар по нафтобазі

Вночі росіяни писали у мережі про пожежу в районі села Польова (Курська область). Зазначалося, що горить резервуар місцевої нафтобази. Для ліквідації наслідків задіяли близько 9 пожежних машин.

Водночас губернатор Курської області РФ Роман Старовойт казав, що в ніч на 15 лютого Україна "атакувала" РФ безпілотниками. Також він підтвердив, що дрон влучив по нафтобазі.

Пізніше тривога пролунала по всій Україні: ймовірно, Росія вирішила помститися, - окупанти запустили в рамках ракетного удару 26 боєголовок. Українські сили ППО ліквідували 13 цілей. Серед них були ракети "Калібр" та "Іскандер".

Вас також можуть зацікавити новини: