Перед пожежею місцеві чули вибухи.

У Курській області Росії спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Палає резервуар, повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Зазначається, що пожежа сталася в районі села Польова, на місце виїхали щонайменше 9 машин рятувальників. Перед загорянням місцеві чули звуки вибухів.

Водночас губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив про атаку українського БПЛА.

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"Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі сталося займання на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Усі спецслужби зараз працюють на місці. Прошу зберігати спокій", – написав він.

Інші інциденти в Росії

В ніч на 9 лютого вКраснодарському краї РФ вирувала потужна пожежа на території нафтопереробного заводу "Ільський". Загорянню передувала серія вибухів.

Тієї ж ночі "бавовна" сталася на ще одному НПЗ Краснодарського краю – Афіпському.

Наприкінці січня сталася пожежа на нафтовому терміналі у селищі Усть-Луга Ленінградської області РФ. Причиною займання стала атака безпілотників. Цей інцидент серйозно вплинув на економіку країни-агресора.

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