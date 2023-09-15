КАБ-500 влучила в житловий район, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, є жертви.

Українські захисники прокоментували удар росіян по тимчасово окупованій Новій Каховці.

"Намагаючись завдати чергового авіаційного удару по Бериславщині, окупанти вкотре продемонстрували свою незграбність і випустили керовану авіабомбу по тимчасово окупованій Новій Каховці. КАБ-500 влучила в житловий район, внаслідок чого пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, є жертви серед місцевого населення", - заявила прес-служба Сил оборони півдня України.

Зазначається, що вже не вперше ворожа авіація створює загрозу мирному населенню, навіть в самій Росії. Українські захисники нагадали про авіабомби, які російські пілоти випадково "загубили" просто в середмісті Бєлгорода (РФ).

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"Ось і зараз, схаменувшись від такої нездарної роботи, намагаються перекласти відповідальність на сили оборони України", - підкреслюють у прес-службі.

Також у Силах оборони оприлюднили відповідні фото.

Удар РФ по Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, російська армія випустила керовану авіабомбу на житловий квартал тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області. Під обстріл потрапив житловий район "Сокіл". За словами місцевих жителів, під час трагедії вони бачили в небі російський літак.

Російські окупанти не мають достатньо резервів, щоб відчутно посилитися на Херсонському напрямку, але вони проводять переформатування підрозділів, щоб посилити оборону.

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