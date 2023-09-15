Руйнування масштабні, але кількість постраждалих і ймовірних жертв приховують.

Російські окупанти випустили керовану авіабомбу на житловий квартал тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на очевидців, під обстріл потрапив житловий район "Сокіл". Місцеві пабліки повідомляють про постраждалих, але конкретних даних наразі немає.

Удар по місту підтвердив мер міста Володимир Коваленко. За його словами, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал. І додав, що руйнування серйозні.

"Наразі квартал, де були влучання, очепили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки", - говорить Коваленко.

Джерело "Суспільного" в ЗСУ стверджує, що армія РФ пустила КАБ з російського літака Су-34. Авіабомба не долетіла до правого берега й впала у Новій Каховці.

Південний фронт

За даними Генштабу ЗСУ, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Вас також можуть зацікавити новини: