Водночас, загарбники намагаються прорахувати, які напрямки для них будуть максимально загрозливі.

Російські окупанти не мають достатньо резервів, щоб відчутно посилитися на Херсонському напрямку, але вони проводять переформатування підрозділів, щоб посилити оборону. Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Зараз ми не спостерігаємо створення критичних ударних угруповань у нашій зоні відповідальності, але бачимо потужні маневри, вони намагаються замінювати одні сили іншими, намагаються перекидати додаткові потужності на Запорізький напрямок. Хотіли б посилити і Херсонський, але поки що таких критичних резервів нема, хоча бачимо переформатування угруповань. Очевидно, вони намагаються прорахувати, які напрямки для них будуть максимально загрозливі", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що фронт на Херсонщині не оголюється, а відбувається заміна підрозділів.

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"Одні підрозділи замінюють іншими - більш потужні штурмові формують на тому напрямку, де їм суттєво "припікає", де є загроза просування суходолом. Іншого профілю підрозділи формують оборонні рубежі, наприклад на Херсонщині там, де вони відчувають, що може бути загроза активізації Сил оборони. І така ротація відбувається майже постійно", - розповіла Гуменюк.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

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