Російські окупанти не мають достатньо резервів, щоб відчутно посилитися на Херсонському напрямку, але вони проводять переформатування підрозділів, щоб посилити оборону. Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Зараз ми не спостерігаємо створення критичних ударних угруповань у нашій зоні відповідальності, але бачимо потужні маневри, вони намагаються замінювати одні сили іншими, намагаються перекидати додаткові потужності на Запорізький напрямок. Хотіли б посилити і Херсонський, але поки що таких критичних резервів нема, хоча бачимо переформатування угруповань. Очевидно, вони намагаються прорахувати, які напрямки для них будуть максимально загрозливі", - сказала вона.
Гуменюк зазначила, що фронт на Херсонщині не оголюється, а відбувається заміна підрозділів.
"Одні підрозділи замінюють іншими - більш потужні штурмові формують на тому напрямку, де їм суттєво "припікає", де є загроза просування суходолом. Іншого профілю підрозділи формують оборонні рубежі, наприклад на Херсонщині там, де вони відчувають, що може бути загроза активізації Сил оборони. І така ротація відбувається майже постійно", - розповіла Гуменюк.
Ситуація на півдні України
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.