Очікується прибуття до Феодосії оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури, відомчої комісії, виданий наказ про покарання сил ППО Криму.

Знищення БДК "Новочеркаськ" у тимчасово окупованому Криму привело російського диктатора Володимира Путіна в лють, на півострів масово направляють оперативників для розслідування події.

Як повідомляють агенти партизанського руху "АТЕШ" з числа силових структур РФ, сьогодні вночі до Феодосії вирушила велика група оперативників, яка розслідуватиме знищення ВДК "Новочеркаськ" і навчального судна "УТС-150". Очікується прибуття оперативників ФСБ (слідчо-оперативна група "штабу з антитерористичної операції"), контррозвідки, прокуратури, відомчої комісії, а також начальства різних структур з Москви.

"АТЕШ" також інформує, що з учорашнього дня по всьому місту йдуть облави на місцевих жителів, у них відбирають смартфони і проводять обшуки в будинках, шукають навідників.

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"Повідомляється, що Путін дуже розлючений через знищення ВДК "Новочеркаськ". Видано наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбавляються від них. Ситуація в росіян складається наступна: крім навідників з числа жителів Феодосії, у окупантів існують проблеми з виявленням крилатих ракет західного виробництва типу "Шторм". Незважаючи на це, військові командири, які відповідають за ППО, доповідають, що в них проблем немає", - заявили партизани.

Знищення ВДК "Новочеркаськ" - що відомо

У ніч на 26 грудня ЗСУ вразили великий десантний корабель російського флоту "Новочеркаськ" у Феодосії. Російські тг-канали повідомляли, що 33 члени екіпажу зникли безвісти, 23 поранені, один загинув. Також повідомляється, що на місці знайдені уламки ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув. За даними деяких джерел, ВДК "Новочеркаськ" був під зав'язку завантажений боєприпасами, які здетонували. Зазначається, що на борту корабля були ракети типу "Калібр", а також авіабомби КАБ-500.

За словами прес-секретаря Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, на борту ВДК "Новочеркаськ" під час атаки ЗСУ могли перебувати близько 80 осіб. Він пояснив, що організація служби на кораблі означає, що там на постах повинні бути люди в різних бойових частинах – в рубці, на озброєнні, на радіовузлі. Тому, враховуючи характер пошкоджень, загиблих росіян значно більше, ніж заявляє окупаційна влада Криму.

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