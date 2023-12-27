На борту корабля були "Калібри" і КАБи.

На борту атакованого БДК "Новочеркаськ" у Феодосії перебували 77 членів екіпажу, з них 33 пропали безвісти, 23 поранені, один загинув, повідомляє тг-канал Astra з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що на місці знайдені уламки ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув.

Крім того, за даними тг-каналу "Кремлівська табакерка", "Новочеркаськ" постраждав настільки сильно, що його навряд чи відновлять, найімовірніше, навіть не будуть намагатися.

Як повідомили каналу джерела на флоті, ВДК "Новочеркаськ" був під зав'язку навантажений боєприпасами, які здетонували.

За словами джерела, на борту корабля були ракети типу "Калібр" - не менше 2 штук. Також було й інше високоточне озброєння, в тому числі авіабомби КАБ-500 - не менше 4 штук, одна з яких пішла під воду і дивом не вибухнула. Було й інше озброєння.

Як зазначає тг-канал, величезні втрати серед екіпажу корабля пояснюються тим, що велика частина з них за наказом командування відпочивала на борту корабля, а не в казармах і готелях.

"Десятки тіл, деякі згоріли живцем прямо в каютах. Жах", - описало ситуацію джерело.

При цьому повідомляється, що наводку ворога на корабель міг зробити хтось із місцевих жителів або навіть моряки з інших кораблів.

Удар по "Новочеркаську" - що відомо

У ніч на 26 грудня ЗСУ знищили великий десантний корабель російських окупантів "Новочеркаськ", який знаходився в районі Феодосії (тимчасово окупований Росією Крим).

За даними Радіо Свобода, в результаті удару також частково затонуло навчальне судно класу Т - 43"УТС-150".

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