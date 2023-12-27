Конкретні результати удару по цьому ВДК ще верифікуються, але загиблих точно значно більше, ніж каже російська влада.

На борту великого десантного корабля "Новочеркаськ" під час атаки ЗСУ могли перебувати близько 80 осіб. Про це сказав прес-секретар Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

"Такі кораблі зазвичай без екіпажу не залишають. І навіть незважаючи на те, що він перебував в порту в момент атаки, досить велика частина екіпажу мала знаходитися на борту. А екіпаж там складає близько 80 осіб, враховуючи тип цього корабля. Там могли бути ще й сторонні особи", - прокоментував він.

Як пояснив Плетенчук, організація служби на кораблі означає, що там на постах мають бути люди у різних бойових частинах – у рубці, на озброєнні, на радіовузлі. Тому, враховуючи характер пошкоджень, загиблих росіян значно більше, ніж заявляє окупаційна влада Криму.

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Речник ВМС зазначив, що конкретні результати удару по російському кораблю ще верифікуються, оскільки проводити розвідку на окупованій території "нелегка справа".

Водночас, за його словами, втрата ВДК, перш за все, - серйозна втрата логістичного інструменту Росіян, оскільки вони зараз фактично не використовують Керченський міст для військової логістики через пошкодження, які отримала конструкція переправи внаслідок спецоперацій українських сил. Тому зараз використовують саме морську логістику.

"Вразовуючи характер детонації, можна зробити припущення з великою долею вірогідності, що цей корабель, окрім штатного озброєння, мав на борту додаткове озброєння. Чесно кажучи, навіть штатного озброєння – це 320 одиниць "Граду", наприклад, які він має мати при собі, теж достатньо для дость великого вибуху. Але той вибух, який там стався, вказує на те, що мабуть там був не тільки "Град", - зауважив Плетенчук.

За його інформацією, корабель фактично знищено і він, скоріше за все, не підлягає відновленню.

Удар по "Новочеркаську" - що відомо

У ніч на 26 грудня ЗСУ уразили великий десантний корабель російського флоту "Новочеркаськ" у Феодосії. ТГ-канал Astra з посиланням на свої джерела сьогодні повідомило, що на борту атакованого БДК "Новочеркаськ" у Феодосії перебували 77 членів екіпажу, з них 33 пропали безвісти, 23 поранені, один загинув. Також повідомляється, що на місці знайдені уламки ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув.

Як повідомляють російські тг-канали, ВДК "Новочеркаськ" був під зав'язку навантажений боєприпасами, які здетонували. Зазначається, що на борту корабля були ракети типу "Калібр", а також авіабомби КАБ-500.

Крім того велика частина екіпажу корабля за наказом командування відпочивала на борту, а не в казармах і готелях, тому втрати можуть бути дуже значними.

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