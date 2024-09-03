Лазуткін повідомив, що за даними відомства, в закладі відбувався навчальний процес.

В момент російського терористичного удару по Інституту звʼязку в Полтаві жодних шикувань не було. Таку заяву зробив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалось", – заявив він в етері телемарафону.

Лазуткін повідомив, що за даними відомства, в закладі відбувався навчальний процес.

Відео дня

"О 09:08 пролунала тривога, усі спускалися в укриття. За декілька хвилин після оголошення тривоги пролунали вибухи", – сказав він.

Удар РФ по Полтаві 3 вересня

3 вересня російські війська вдарили по Полтаві. Вже відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

За даними правоохоронців, ворог обстріляв Полтаву двома балістичними ракетами "Іскандер-М", поціливши по навчальному закладу та лікарні.

Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки. Наразі на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів.

Депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін розповів, що рятувальні служби не могли почати одразу витягати людей з-під завалів після російського удару, оскільки впродовж години ще кілька разів оголошувалася повітряна тривога у зв'язку з загрозою повторних ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: