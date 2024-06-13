За даними ВМС ЗСУ, окупанти продовжують захищати Кримський міст за допомогою авіації та звужують до нього прохід за допомогою барж.

Наразі російські загарбники всіма можливими засобами намагаються "прикрити" незаконно побудований Керченський міст, але у ВМС ЗСУ кажуть, що сподівання противника на новітнє ППО виявилися марними. Це підтверджує знищення Силами оборони у ніч на 12 червня зенітно- ракетного дивізіону С-300 неподалік Бельбеку та влучання у дивізіони С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.

"Поки що ми можемо констатувати, що фактично системи ППО (противника - УНІАН) фактично неспроможні захистити від тих заходів ураження, які зараз застосовуються ЗСУ для знищення військових об’єктів у Криму. Навіть, враховуючи так звану систему "Тріумф" - С-400 – це у них топова система протиповітряної оборони", - наголосив у ефірі телемарафону речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Він додав, що наразі окупанти продовжують захищати Кримський міст, зокрема за допомогою авіації, в першу чергу від українських дронів. За його словами, у повітрі велика присутність різноманітних видів техніки росіян - гелікоптери, безпілотники, літаки.

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"Але конкретно для боротьби з дронами (українськими – УНІАН) вони здебільше застосовують саме гелікоптери.... Для патрулювання та ведення вогню навіть Ка-27 застосовують", - розповів військовий.

Плетенчук нагадав, що росіяни наразі не мають змоги захищати міст з боку моря за допомогою кораблів, тому що корабельне-катерний склад може бути враженим ЗСУ. Тому росіяни змінили тактику – звужують прохід у затоку, для чого, зокрема, застосовують баржі. Військовий уточнив, що вузький прохід спрощує противнику контролювати певну ділянку. За його даними, навколо мосту зараз залишаються підрозділи ППО, хімвійська противника тощо.

"Але ми бачимо, що ППО не настільки актуально, як рік тому", - підкреслив Плетенчук.

Росіяни розмістили в окупованому Криму новітні ЗРК С-500

Нагадаємо, вночі 12 червня ЗСУ атакували зенітні ракетні комплекси РФ, розгорнуті в анексованому Криму. Було завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей. За результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що у Криму посилюється система російського ППО. Зокрема, там з’явилися найновіші елементи С-500. Буданов також сказав, що Керченський міст досі використовується у військових цілях окупантів.

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