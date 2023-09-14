Жителі окупованого міста поскаржилися на гучні звуки.

В окупованому Севастополі після української атаки почали проводити профілактичне гранатометання.

Увечері в мережі з'явилися сообщния про те, що в місті чути гучні вибухи. Після цього "губернатор" Севастополя Михайло развожаєв заявив, що все спокійно, а гучні звуки - робота Чорноморського флоту Російської Федерації.

"Гучні звуки в центрі міста - це флот проводить профілактичне гранатометання в інтересах протипідводно-диверсійного забезпечення", - написав він.

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Профілатичне гранатометання проводиться для боротьби з підводними диверсантами та захисту підводних човнів.

Атаки на Чорноморський флот: останні новини

Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня російські загарбники заявили про атаку безпілотних літальних апаратів і ракет на окупований Севастополь.

В результаті атаки почалася масштабна пожежа в районі Севастопольського морського заводу ім. Орджонікідзе. Пізніше було опубліковано фотографії російського підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля, вони отримали пошкодження.

Аналітики системи Oryx прийшли до висновку, що російський корабель "Мінськ" знищений.

Сьогодні стало відомо, що українські сили оборони вдарили по двох російських патрульних кораблях проекту 22160 "Василь Биков".

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