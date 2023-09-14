Удар був завданий по двох патрульних кораблях проекту 22160 "Василій Биков".

Збройні сили України завдали ушкоджень двом російським патрульним кораблям у Чорному морі.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

"14 вересня 2023 року вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проекту 22160 "Василій Биков" окупаційного флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження", - наголошується у повідомленні.

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ЗСУ нищать ворожі кораблі у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, раніше в міністерстві оборони РФ заявили про спробу Збройних сил України атакувати п'ятьма морськими безекіпажними катерами патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря.

Раніше у мережі з'явилися знімки пошкодженого російського підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля, які перебували на ремонті. За даними Oryx, "Мінськ" знищено.

А в серпні біля Новоросійська дрони вразили великий десантний корабель "Оленегорський горняк".

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