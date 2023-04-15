Під завалами ще лишаються люди, рятувальні роботи тривають.

У Слов’янську зросла кількість поранених через вчорашній обстріл Росії. Якщо раніше йшлося про 21 постраждалого українця, то тепер ця статистика сягає 23 осіб.

Про це повідомила у Telegram Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на начальника МВА Вадима Ляха.

Зокрема, він зазначив, що станом на 18:00 налічується 11 загиблих. Зокрема, сьогодні рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки.

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"Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають", - зауважив очільник Слов’янської громади.

У МВА нагадали, що у Слов'янську діє програма допомоги мешканцям, які отримали поранення внаслідок обстрілу. У разі, якщо поранення потребує довгострокового лікування чи хірургічного втручання, людина може отримати 10 тис. грн.

Одноразову матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн можуть отримати рідні слов'янців, які загинули внаслідок російських обстрілів.

Окрім того, допомогу потерпілим надає благодійний фонд Acted та інші організації.

Удар військ РФ по Слов'янську 14 квітня

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня російські окупанти обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Росіяни випустили по місту щонайменше сім ракет С-300. Шість влучили по житловому сектору, ще одна – в територію ландшафтного парку. Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки: один будинок частково зруйнований, а у двох – сталося загоряння.

Сьогодні, 15 квітня, вранці керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив, що кількість загиблих в результаті удару по Слов'янську зросла з 8 до 9, серед яких — дворічна дитина. Під завалами будинку залишалось п‘ятеро людей. Зазначалось, що 21 людина поранена.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Слов’янська на Донеччині збільшилася до 11 людей. Внаслідок удару пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

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