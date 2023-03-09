Супротивник найближчим часом навряд зможе відновити ту інтенсивність ударів по Україні, яка була раніше, вважають в українській розвідці.

Під час сьогоднішньої атаки по Україні росіяни використали місячний обсяг виробництва ракет.

Про це у четвер, 9 березня, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогоднішній обстріл навряд чи можна назвати безпрецедентним, хіба що через кількість використаних "Кинджалів" - вона найбільша поміж інших обстрілів. Можемо говорити, що місяць вони накопичували сили, і те, що вони могли виробити за цей місяць, сьогодні було використано проти українських трансформаторів", - сказав Юсов.

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Він також зазначив, що тієї інтенсивності масованих ракетних обстрілів, що були раніше, сьогодні не спостерігається, й найближчим часом РФ навряд зможе відновити ту інтенсивність.

Ракетний удар по Україні сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 9 березня, російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні. Атака тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, супротивник здійснив пуск 84 ракет різного базування, 34 ракети було знищено захисниками України, ще 8 не досягли своїх цілей. Супротивники використали, у тому числі ракети "Кинджал" та "Калібр". Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 БПЛА Shahed-136, половину яких було збито.

Журналісти підрахували, що на сьогоднішній масовий обстріл росіяни витратили близько 500-600 млн доларів.

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