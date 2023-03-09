Всього з початку масованих обстрілів української інфраструктури починаючи з 10 жовтня РФ витратила 821 ракету різного типу.

За 5 місяців російські окупанти випустили по Україні 821 ракету, що коштує приблизно 7,5 мільярда доларів.

В четвер, 9 березня, на масовий обстріл вони витратили від 438 мільйонів доларів до 581 мільйонів доларів, відповідно до даних Telegram-каналу "Ціна держави".

Вночі 9 березня російські війська здійснили 81 пуск ракет різного базування. Всього з початку масованих обстрілів української інфраструктури починаючи з 10 жовтня РФ витратила 821 ракету різного типу.

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Згідно з даними Forbes, ракета типу Х-101 коштує 13 млн дол, а ракета Х-555 за даними у відкритих джерелах – 7,5 млн дол. Відповідно, 28 залпів цих ракет обійшлись Росії в суму від 215,5 млн дол до 358,5 млн дол.

Ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених 20 снарядів вночі становить 130 млн дол.

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.

Ракети Х-59 та Х-31П – по 0,5 млн дол, загальна вартість 8 пусків - 4 млн дол. А зенітні керовані С-300 - по 2 млн дол (13 пусків - 26 млн дол).

Приблизна вартість ракети Х-22, за даними у відкритих джерелах станом на травень 2022 року становить в середньому 400 тис дол. Загальна сума запусків цієї ночі становить 2,4 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 8 таких БпЛА коштували 280 тис дол.

Масована ракетна атака РФ 9 березня: деталі

Російські війська в ніч проти 9 березня здійснили масований ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури, випустивши 81 ракету різного базування. З 48 випущених росіянами крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" сили протиповітряної оборони України знищили 34.

РФ тримає в Чорному морі два носії "Калібрів" з недовикористаним запасом.

Російські окупанти цієї ночі здійснили атаку по території України великим спектром озброєння, щоб розосередити увагу української протиповітряної оборони.

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що атакували Україну ракетами нібито у відповідь на події в Брянській області на початку березня.