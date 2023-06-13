Уудар по Україні Росія, зокрема, завдала з восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили дані щодо знищених крилатих ракет росіян, які ті випустили по Україні у ніч на 13 червня.

Зокрема, у ранковому зведенні ВПС вказується, що удар по Україні країна-агресорка завдала з восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Усього Росією було випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку було знищено українською ППО.

Атака РФ по Україні 13 червня - головне станом на ранок

Під час повітряної тривоги у ніч на 13 червня Росія здійснила масований пуск крилатих ракет типу Х-101/555 і "Шахедів" по території України.

Повідомлялося про влучання у Харкові, над столицею сили протиповітряної оборони знищили усі цілі, а ось у Кривому Розі російська ракета влетіла, зокрема, у п'ятиповерхівку.

Станом на ранок вівторка відомо про трьох загиблих і 25 поранених людей, триває розбір завалів. Крім того, у Кривому Розі також є влучання й у інші цивільні об'єкти - теж не без постраждалих.

Водночас вже вранці у низці областей України повторно оголошували повітряну тривогу, моніторингові Telegram-канали писали про новий пуск крилатих ракет у бік України.

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