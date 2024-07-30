За словами Юсова, відновлення уражених літаків може зайняти у РФ декілька місяців.

Під час вибуху на військовому аеродромі "Оленья", розташованому в Мурманській області на території РФ, було пошкоджено одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження", – сказав він у коментарі "Радіо Свобода".

Юсов зазначив, що під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога. Крім того, представник ГУР уточнив дату і час коли відбувся удар.

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"По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно о 15:47 зафіксований подібний удар", – розповів він.

За словами Юсова, відновлення уражених літаків може зайняти у РФ декілька місяців.

Удар по аеродрому "Оленья"

Раніше повідомлялося, що атака по російському аеродрому "Оленья" відбулась в ніч на 27 липня та вранці того ж дня. Зокрема, зазначалося, що внаслідок операції ГУР були атаковані ворожі військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

Джерело в розвідці заявило, що в результаті влучання БпЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області було зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

Тоді в міноборони РФ заявили що було збито щонайменше 12 дронів-камікадзе: в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях.

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