Реальна кількість ліквідованих досягає 300 окупантів.

Під час ударів ЗСУ по базі російських "мобіків" у Макіївці в будівлі ПТУ перебувало більше 400 окупантів. При цьому командирів з ним не було. Вони влаштували собі "окреме застілля".

Як повідомило інформоване джерело російському проекту "ВЧК-ОГПУ", під час допиту командира 1444 МСП полковника Романа Єнікєєва та начальника штабу Володимира Кузькіна встановили, що їх на момент ударів не було в будівлі ПТУ. Командири "влаштовували новорічне гуляння окремо від особового складу".

"Зараз триває активний пошук того, кого можна було б публічно зробити винним, що вже є питанням політичним, а не військовим", - зазначило джерело.

При цьому співрозмовник проекту заявив, що в будівлі було більше заявлених 400 "мобіків". Реальна кількість жертв може становити близько 300 осіб.

"У будівлі ПТУ насправді було більше, ніж озвучені 400 мобілізованих, але зараз статистика за рахунок великої кількості останків і безвісти зниклих "розмивається", - додало джерело.

Розгром бази РФ в Макіївці

У перші хвилини 2023 у базу РФ в окупованій Макіївці прилетіли "подарунки" від ЗСУ. Українські воїни завдали потужного удару з HIMARS по окупантах, які перебували у будівлі училища.

Ліквідованих рашистів рахують сотнями, але в Міноборони РФ заявляють лише про 63 своїх військових. Згодом кількість офіційно підтверджених "двохсотих" зросла до 89.

В РФ заявили, що окупанти самі винні, що ЗСУ вирахували їх, адже користувалися мобільними телефонами, попри заборону.

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