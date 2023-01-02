Втім, російські воєнкори раніше повідомляли про сотні вбитих загарбників.

Через два дні після ударів Збройних сил України по базі російських загарбників у Макіївці в Міноборони країни-окупанта визнали втрати.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Міноборони, Росія визнає загибель 63 окупантів у Макіївці.

В РФ також поскаржилися, що "київський режим" завдав удару шістьма реактивними снарядами з установок HIMARS по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у Макіївці.

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Визнати бездарність своєї ППО в РФ не змогли, тому заявили, що нібито збили два з шести снарядів під час цієї атаки. Чотири ракети потрапили в ціль.

Загинули нібито 63 російські військовослужбовці. Однак у відомстві не уточнили, чи це були "мобіки" і до яких підрозділів вони належали.

Водночас російському міністерству оборони не вірять навіть власні пропагандисти. Зокрема, мілітарі-блогер Romanov Лайт заявив, що наразі кількість ліквідованих в Макіївці окупантів перевищує 200. З-під завалів продовжують витягувати тіла.

Новорічний "феєрверк" по окупантах у Макіївці

ЗСУ не залишили окупантів без "подарунків" на Новий рік, тому у розпал святкування закинули на російську базу в Макіївці кілька снарядів HIMARS. У СтратКомі ЗСУ заявили, що внаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами" були знищені близько 400 російських окупантів, ще близько 300 - поранені.

За даними журналістів, на знищеній базі перебували мобілізовані, спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Російські "воєнкори" активно поширюють інформацію про удар по базі в Макіївці. Міноборони РФ раніше заявило про нібито "перехоплення реактивних снарядів системи залпового вогню HIMARS" в Макіївці, не згадуючи про свої втрати там.

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