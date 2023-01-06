Не виключено, що перемир'я на Різдво може стати причиною провокацій в одній зі столичних святинь.

Російський диктатор Володимир Путін несподівано оголосив про різдвяне перемир'я, щоб відвести фокус уваги росіян від масової ліквідації окупантів у Макіївці. Втім, є й інша причина.

Як заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, перемир'я Путін може використати ще й для провокацій у Києво-Печерській Лаврі.

"Запит Путіна про перемир’я на Різдво – це спроба всередині Росії перебити картинку з Макіївкою, яка почала виходити з-під контролю. Річ у тім, що традиційна тактика росіян – після гучних поразок засипати ефір тисячами нікчемних перемовин, – спрацювала", – зазначив радник голови МВС.

Денисенко додав, що сьогодні мають оприлюднити імена винних серед загарбників, які допустили розгромний удар ЗСУ. На його переконання, це будуть "стрілочники замість генералів".

"Не виключено, що це підготовка до провокацій у Лаврі. Одним словом, нічого нового. Все, як завжди, примітивно", – додав Денисенко.

Перемир'я на Різдво: що пропонує Путін

Вчора, 5 січня, опальний очільник Російської Православної церкви патріарх Кирило закликав запровадити перемир'я на Різдво Христове 2023.

В Україні витівку патріарха, який підтримує війну та закликає до геноциду українців, не оцінили. Втім, згодом і сам Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 00:00 7 числа.

В ОП заявили, що Україна на своїй землі знищує виключно членів окупаційної армії, і "тимчасове перемир'я" в нашій країні розпочнеться лише тоді, коли Росія залишить захоплені землі.

На думку аналітиків ISW, Путін раптово наказав припинити вогонь на Різдво за юліанським календарем, щоб очорнити захисників України, оскільки вони не перестануть боротися за свою землю.

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