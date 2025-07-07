Завод виробляє вибухові речовини, порохи, компоненти боєприпасів і ракетного озброєння.

Сьогодні вранці дрони атакували Московську область Росії, пабліки пишуть, що метою атаки був хімічний завод, який працює на потреби російської армії. Також атаку підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Так, повідомляється, що дрони атакували місто Краснозаводськ у Московській області, де розташований хімічний завод, місцеві жителі писали про вибухи і публікували відео прольоту безпілотників.

Також російський телеграм-канал Baza повідомив про кілька вибухів у Сергієво-Посадському міському окрузі. Місто Краснозаводськ розташоване в цьому окрузі, за десять кілометрів від Сергієва Посада.

У російському Міноборони відзвітували, що збили над Московською областю 8 БПЛА.

Червонозаводський хімічний завод - що про нього відомо

Завод спеціалізується на засобах захисту літальних апаратів, антитерористичних засобах за Держзамовленням для Міноборони та російських силовиків, входить до структури Ростеха. Це містоутворювальне підприємство Краснозаводська.

Голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що завод виробляє вибухові речовини, порохи, компоненти боєприпасів і ракетного озброєння.

"Це ланка в технологічному ланцюзі забезпечення армії РФ артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами", - підкреслив він.

Удари по Росії

У ніч на 5 липня Сили оборони України завдали удару по російському об'єкту ВПК, на якому виготовляють адаптивні антенні решітки "Комета". Їх використовують у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планування та корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким РФ регулярно здійснює обстріли України.

А перед цим дрони атакували Сергієв Посад у Московській області, там під удар потрапило АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії", де виготовляли термобаричні бойові частини для БПЛА типу Shahed.

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