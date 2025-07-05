Результати удару наразі уточнюються.

Сили оборони України завдали удару по російському об’єкту ВПК, на якому виробляються адаптивні антенні решітки "Комета". Про це повідомили в пресслужбі Генштабу.

"В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високоточного озброєння, в ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора— АТ "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксари, Чуваська республіка РФ)", – повідомили в Генштабі.

Там додали, що ціллю атаки Сил оборони були російські потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

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"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", – додали в Генштабі.

Удари по РФ: важливі новини

Напередодні в Генштабі повідомили, що Сили оборони завдали удару по іншому обʼєкту ВПК, який робить частини для "Шахедів" – АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" (Сергіїв Посад, Московська область РФ).

Зазначається, що на цьому підприємстві, зокрема, відбувалося виробництво термобаричних бойових частин для БПЛА типу Shahed, і воно є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.

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