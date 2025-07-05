Також під ударом було підприємство "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах і аеродром Енгельс.

Цієї ночі одразу кілька регіонів Росії були атаковані безпілотниками, під ударом були військові аеропорти і важливе для ВПК РФ підприємство.

Зокрема, безпілотники ЗСУ атакували Саратовську область, де розташований військовий аеродром Енгельс. Місцеві жителі повідомляли щонайменше про 8 вибухів, принаймні один безпілотник був збитий безпосередньо над аеропортом. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки БПЛА є пошкодження житлових будинків в Енгельсі та Саратові.

У Воронезькій області було атаковано військовий аеродром у Борисоглібську. Як повідомляє тг-канал Exilenova+, знімки NASA firms після атаки БПЛА зафіксували пожежу на аеродромі.

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Також безпілотники атакували столицю Республіки Чувашія Чебоксари. Виникла пожежа в районі заводу з виробництва водогрійних котлів Vutherm. Також, як писала ASTRA, після атаки дронів поліцейські перекрили в'їзд на територію АТ "ВНИИР-Прогресс". Це підприємство виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Атаки на Росію - новини

4 липня українські дрони вразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" (Сергієв Посад, Московська область РФ). Це підприємство виробляє термобаричні бойові частини для БПЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.

А перед цим, у ніч на 3 липня, Україна завдала удару по АТ "Енергія" (Єлець, Липецька область), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей і акумуляторів для універсальних модулів планування і корекції.

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