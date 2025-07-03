Завод виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

У ніч на 3 липня Україна завдала удару по АО "Енергія" (Єлець, Липецька область), яке займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для універсальних модулів планерування та корекції.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю. Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Окрім цього, як зазначається, дане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів:

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"Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються".

Удар по АО "Енергія"

Як повідомляв УНІАН, вночі Липецька область опинилася під ударом безпілотних літальних апаратів. Місцевий губернатор Ігор Артамонов заявив, що один з дронів впав на парковці підприємства, там спалахнула пожежа.

Назву підприємства він не уточнив, проте, за даними телеграм-каналу Astra, йшлося про завод "Енергія".

Згодом атаку на цей завод підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Як відомо, українська армія систематично атакує військові заводи російських окупантів, щоб ускладнити ведення війни проти України. Зазвичай російська влада намагається приховати або применшити наслідки ударів.

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