Плетенчук наголосив, що зараз для Росії важливо вберегти вцілілі кораблі.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що на початку повномасштабного російського вторгнення кількість кораблів Чорноморського флоту РФ становила 13 одиниць. Станом на зараз 5 із цих суден небоєздатні.

"Від початку повномасштабного вторгнення в акваторії Чорного моря РФ мала 13 одиниць – 7 із них були штатно, ще 6 вони загнали під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, щоб посилити своє угруповання. 5 із них зараз не боєздатні. За тією інформацією, що у нас є, 2 з них знищено практично повністю", – повідомив він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Плетенчук наголосив, що зараз для Росії важливо вберегти вцілілі кораблі, оскільки вони знадобляться окупантам для забезпечення логістики в разі остаточного знищення Кримського мосту.

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"Парк цей досить старенький. І, природно, на нього покладаються великі надії, тому що в разі знищення Керченського мосту на ці кораблі навантаження відразу ж зросте", – резюмував Плетенчук.

Удари по російських кораблях

У квітні 2022 року українські захисники знищили російську гордість – крейсер "Москва". Корабель підбили за допомогою "Нептуна".

Крім того, 13 вересня 2023 року внаслідок удару по доку в окупованому Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ". Також вдалося уразити підводний човен "Ростов-на-Дону".

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що у найближчій перспективі Росія навряд чи зможе відновити ці кораблі.

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