Уражені в Севастополі вчора ворожі десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-дону" наврядчи РФ зможе відновити у найближчій перспективі.
Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдиних новин.
"За попередніми оцінками експертів, з того, що ми вже могли побачити, скоріш за все, великий десантний корабель став вже не таким великим і навряд чи буде кораблем. Те, що стосується підводного човна – ушкодження досить суттєві і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема, якими і хизувався той самий судно-ремонтний завод. Зараз він більше схожий на опалище, ніж на завод. Тому відновити поки що нема де", - зазначила Гуменюк.
За її словами, на сьогодні якби не маневрували російські кораблі у Чорному морі, щоб сховатись, Україна їх відстежує і може "знайти".
"Вони зараз побоюються, що пункти базування для них вже не є такі безпечні, як вони раніше для себе думали. Зараз можемо спостерігати їх розсередження по Чорному морю. Корабельне угруповування тримається в районі, який поки що вважає для себе більш-менш безпековим – це на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Але біда їхня в тому, що контрольований ними берег насувається. Тому заховатися їм ніде не доведеться", - сказала Гуменюк.
При цьому підкреслила, що вся військова потужність окупантів у Криму – це є законна ціль для українських Сил оборони.
Щодо стану незаконно збудованого росіянами Кримського мосту Гуменюк сказала, що ситуація з його ремонтом складна, тому що і погода не дозволяє, і загальна обстановка постійно напружена.
"Їм (окупатам – УНІАН) потрібно розслабитись, видихнути і змиритися", - резюмувала вона.
Також Гуменюк додала, що всі альтернативні шляхи логістики, які намагається застосувати ворог, відстежуються українською стороною та щодо них вживаються відповідні заходи.
"Вони намагались активізувати паромні перевезення, в тому числі з використанням великих десантних кораблів. Але зараз сезон такий - погода штормова і це для них знаково, вони не можуть використовувати ці потужності як повноцінну альтернативу. Також ті мости, які називають Чонгарським, Генічеським – вони також не здатні функціонувати в повній потужності, вони ледь витримують пасажрські перевезення", - розповіла начальниці Об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня.
За її словами, основним логістичним шляхом для росіян залишається траса М-17, але вона дуже близько до Сил оборони, тому досить небезпечна.
"І ми працюємо далі, відстежуємо їх тактику дій і знаходимо протидію", - запевнила Гуменюк.
Атака на кораблі РФ у Севастополі.
Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Зранку в російському Міноборони заявили, що ЗСУ завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Севастополі. Російська окупаційна влада заявила, що ракети, які влучили по території заводу, спричинили там пожежу та пошкодили два кораблі у доці.
За інформацією, поширеною в російських телеграм-пабліках, від ударів ракет постраждали підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".
Українська розвідка підтвердила ураження двох російських кораблів в результаті нічної атаки по Севастопольському морському заводу імені Орджонікідзе та пошкодження обладнання заводу.
Вчора представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що пошкоджені у Севастополі російські кораблі "з великою імовірністю відновленню не підлягають".
Своєю чергою Нідерландська моніторингова група Oryx по візуальному підтвердженню зарахувала російський великий десантний корабель "Мінськ" до повністю знищених.