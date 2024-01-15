Вороги по кілька разів на добу застосовують проти захисників України хімічну зброю, поділився речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Російські окупанти намагаються зайти на Донеччині в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти.

Про це повідомив спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ворог найбільш активний на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За його словами, на Мар’їнському ворог має нову ціль для захоплення - Новомихайлівку.

"Ворог, зокрема, намагається оточити Авдіївку, і наразі у нього ще з'явилося завдання - він намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти", – зазначив він.

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Штупун повідомив, що досить активно окупанти завдають авіаударів, зокрема, минулої доби зафіксовано 41 випадок. За його словами, ворог продовжує активні штурмові та наступальні дії - 51 випадок за вчора, 14 січня. Він зазначив, що середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 на день вже тиждень - найбільше їх на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. При цьому наголосив, що ворог активніше почав використовувати бронетехніку.

Штупун зазначив, що окупанти застосовують хімічну зброю проти Сил оборони. "Випадки 2-3 на добу, в основному це хлорпікринові гранати К-51, які викликають подразнення шкіри, сльози і, якщо у великій концентрації, то у наших солдатів може з’являтися блювота, утруднене дихання. Якщо у людини алергія, то може бути і смертельний випадок, але наразі таке не фіксувалося", - додав він. При цьому розповів, що ворог такі гранати намагається закинути у бліндаж тоді, коли на передових позиціях йому треба зробити ротацію, або під час штурмів.

Триває повномасштабна війна в Україні - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська все частіше застосовують хімічну зброю в Україні, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія. Зокрема, росіяни скидають гранти з газом CS.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що український Генеральний штаб повідомив, що російські війська використовували хімічну зброю 626 разів з початку повномасштабного вторгнення і принаймні 51 раз у 2024 році.

У Генштабі зазначили, що російські війська зазвичай використовують безпілотники для скидання на українські позиції гранат К-51, наповнених дратівливим газом CS, який являє собою тип сльозогінного газу, використовуваного для придушення заворушень.

Українські військові розповіли, що 14 грудня 2023 року російські війська застосували проти українських позицій новий тип спеціальної газової гранати, що містить газ CS. Російська 810-та морська піхотна бригада раніше, 22 грудня, визнала, що бригада навмисно застосовує хімічну зброю, скидаючи гранати К-51 з безпілотників на українські позиції в районі села Кринки на лівобережжі Херсонської області.

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