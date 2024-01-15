Окупанти прагнуть взяти реванш за розгромну поразку під Авдіївкою наприкінці 2023 року.

Росіяни накопичують резерви в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці, готуючись до нового масованого штурму на Авдіївському напрямку. Про це заявив офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов в коментарі Еспресо.

"Окупанти програли битву за Авдіївку у 2023 році. Росіяни зазнали величезних втрат у живій силі та техніці. Про це варто говорити. Втім, звичайно ми не збираємось відпочивати й готуємось до нових наступів росіян на Авдіївському напрямку. Оскільки ми чудово розуміємо, що ворог хоче взяти реванш", – зазначив боєць.

За його словами, із настанням морозів загарбники істотно знизили інтенсивність своїх наступальних дій на Авдіївському напрямку, але вирішили "компенсувати" це посиленням авіаційних ударів із застосуванням керованих бомб. За останні тижні на цьому напрямку ворог здійснив понад 250 ударів такими бомбами. Одночасно триває накопичення нових сил в Донецьку та Макіївці.

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"Це величезні бригади та підрозділи так званих "Шторм Z", а також потужний бронетанковий кулак. Тому Сили оборони на Авдіївському напрямку напоготові та будуть реагувати на всі дії окупантів. Ми продовжуємо битись за Авдіївку", – наголосив Морозов.

Битва за Авдіївку: останні новини

Як писав УНІАН, військовий аналітик Сергій Згурець охарактеризував дії росіян на східному фронті як "спалювання резервів". За його словами, попри зусилля росіян, змін на лінії фронту не відбувається, прорватися в Авдіївку загарбникам не вдається.

На думку голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, росіянам не вдасться реалізувати поставлене Путіним завдання щодо остаточного захоплення Авдіївки до березневих "виборів" президента РФ.

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